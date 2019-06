Λέοναρντ ή Ίρβινγκ παραμένουν στόχοι για τους Λέικερς (pic)

Έχουν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, πήραν τον Άντονι Ντέιβις και στοχεύουν σε Κάιρι Ίρβινγκ ή Καουάι Λέοναρντ.

Η ομάδα του Λος Άντζελες ανεβάζει ψηλά τον πήχη για την επόμενη σεζόν και θέλει να προσθέσει στο δυναμικό της έναν ακόμη σούπερ σταρ.

Οι Νετς μπορεί να μοιάζουν φαβορί για τον Ίρβινγκ, αλλά ο ίδιος φαίνεται πως επιθυμεί να παίξει στο πλευρό του «AD».

Από την άλλη, ο Λέοναρντ θα συναντηθεί και με τους Λέικερς, αλλά και με τους Κλίπερς, ενώ οι Ράπτορς θέλουν να παραμείνει στην ομάδα τους.

Το τι θα γίνει θα το μάθουμε σε λίγες ημέρες...

Kyrie Irving remains as much a target for the Lakers as Kawhi Leonard now that they have the cap space, per @TheSteinLine pic.twitter.com/QbbhwyiKCD

— Yahoo Sports (@YahooSports) 28 Ιουνίου 2019