Άμεσα στους Σπερς ο Σάμανιτς (pic)

Η ομάδα του Σαν Αντόνιο επέλεξε τον 19χρονο Σλοβένο φόργουορντ στο Νο19 του draft και ο ίδιος θα κάνει άμεσα το ταξίδι για τις ΗΠΑ.

Η ομάδα στην οποία άνηκε, Ολίμπια Λιουμπλιάνας, ανακοίνωσε την αποδέσμευσή του και γνωστοποίησε πως ο παίκτης της θα ενισχύσει τους πέντε φορές πρωταθλητές του ΝΒΑ.

«Πέρασα πολλά στην Ολίμπια. Έμαθα πολλά τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, από συμπαίκτες και προπονητές. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλους στο σύλλογο», ήταν τα λόγια του Σάμανιτς.

OFFICIAL: Another #ABALiga player is going to the @NBA - @SamanicLuka leaves @petrol_olimpija to join @spurs

