O Κέμπα Ουόκερ οδεύει στους Σέλτικς (pic)

Ο Ντάνι Έιντζ ύστερα από τις πιθανές αποχωρήσεις των Κάιρι Ίρβινγκ και Αλ Χόρφορντ, έχει περίπου 25.000.000 δολάρια για ξόδεμα και αρκετά από αυτά μάλλον θα πάνε στον Κέμπα Ουόκερ.

Αυτή τη στιγμή η ομάδα της Βοστώνης είναι το φαβορί για να αποσπάσει την υπογραφή του All Star γκαρντ που έπαιξε πέρυσι στην Σάρλοτ.

The Boston Celtics have emerged as the frontrunner to sign Charlotte All-Star guard Kemba Walker once free agency opens Sunday at 6 PM ET, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 27 Ιουνίου 2019