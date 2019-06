Πριν λίγες ημέρες ο Ρούντι Γκομπέρ αναδείχθηκε καλύτερος αμυντικός του πρωταθλήματος. Ο Γάλλος σέντερ των Τζαζ έκλεισε τα 27 του χρόνια και το NBA έφτιαξε ένα βίντεο με τις 10 καλύτερες τάπες που έριξε την φετινή χρονιά.

No. 27 turns 27...

Today we celebrate @rudygobert27’s Birthday & his #KiaDPOY honor with his TOP 10 SWATS of the season! pic.twitter.com/cEakTJeJqA

— NBA (@NBA) June 26, 2019