Μπρούκλιν Νετς: «Ψάχνονται» (και) για ΝτιΆντρε Τζόρνταν! (pic)

Μετά το δεδομένο ενδιαφέρον για τους Καϊρι Ίρβινγκ και Κέβιν Ντουράντ η ομάδα του Μπρούκλιν έχει βάλει στο στόχαστρο και τον 31χρονο σέντερ, ο οποίος με τη σειρά του είναι free agent!

Φέτος, ο Τζόρνταν αγωνίστηκε σε Νικς και Μάβερικς και σε 69 ματς μέτρησε κατά μέσο όρο 9,6 πόντους και 10,9 ριμπάουντ. Την είδηση για το ενδιαφέρον των Μάβερικς αποκάλυψε ο Μαρκ Στάιν των ΝΥ Times.

The Nets are exploring the feasibility of signing Kevin Durant's close friend DeAndre Jordan in free agency, league sources say, in hopes that would make the prospect of teaming up in Brooklyn with Kyrie Irving even more enticing to Durant

— Marc Stein (@TheSteinLine) 24 Ιουνίου 2019