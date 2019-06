«Ο Λέοναρντ θα συναντηθεί και με Σίξερς, Νετς, Νικς» (vid)

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο MVP των φετινών τελικών του πρωταθλήματος είναι ανοικτός σε όλες τις προτάσεις αν και οι Ράπτορς με τους Κλίπερς φαντάζουν ως τα πρώτα φαβορί για την... υπογραφή του.

Όπως ανέφερε ο έγκυρος δημοσιογράφος του ESPN o «Klaw» ενδέχεται να συναντηθεί κατά τη διάρκεια της free agency και με άλλες τρεις ομάδες όπως οι Φιλαντέλφια 76rs, οι Νιου Γιορκ Νικς και οι Μπρούκλιν Νετς!

Μάλιστα γίνεται ειδική αναφορά στην ομάδα της Φιλαντέλφια, αφού θα έχει χώρο στο salary cap από τη στιγμή που αναμένεται να αποχωρήσουν οι Τζίμι Μπάτλερ, Τομπάιας Χάρις και Τζέι Τζέι Ρέντικ.

ALERT ALERT ALERT



WOJ SAYS KAWHI WILL TAKE A MEETING WITH THE SIXERS pic.twitter.com/bf5wvjBDyo

— Drew Corrigan (@Dcorrigan50) 21 Ιουνίου 2019