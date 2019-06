Στους Μπλέιζερς ο Τζανίρο Πάργκο (pic)

Ο Τζανίρο Πάργκο αφήνει την G-League και πάει ΝΒΑ, καθώς οι Μπλέιζερς θα τον προσθέσουν στο επιτελείο τους.

Ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού (2009) ήταν στους Windy City Bulls ως βοηθός και τώρα θα βρεθεί στο πλευρό του Τέρι Στοτς ως αντικαταστάτης του Ντέιβιντ Βάντερπουλ, που θα πάει στη Μινεσότα.

Pargo is a well regarded coaching prospect and still fit enough to participate in the Big 3 this summer. Portland fills a void with the departure of David Vanterpool, who received a promotion in Minnesota. https://t.co/ruxrvcFTje

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 22 Ιουνίου 2019