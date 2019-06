Στους Πέισερς ο Μπιτάτζε! (pics)

Ούτε Σέλτικς, ούτε Πίστονς που τον έδιναν οι προβλέψεις!

Ο Γκόγκα Μπιτάτζε επελέγη στο Νο18 του α' γύρου του draft και κατέληξε στους Πέισερς!

Ο πρόεδρος της ομάδας, Κέβιν Πρίτσαρντ, έδειξε και την εμπιστοσύνη του στον Γεωργιανό ψηλό, λέγοντας: «Από τους παίκτες που επιλέξαμε, νομίζω ο Γκόγκα είναι πιο έτοιμος να παίξει σε ένα ματς ΝΒΑ, από ένα παιδί που έρχεται από κολλέγιο».

“Of any of the guys I’ve drafted, I think [Goga] is more polished and ready to play in an NBA game than a kid coming out of college.” - @PacersKev #GoldOnTheClock pic.twitter.com/n0InZ0k8eP

— Indiana Pacers (@Pacers) 21 Ιουνίου 2019