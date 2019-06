Oι πρωταγωνιστές του Draft 2019 στα παιδικά τους χρόνια (pic)

Αντίστροφα μετράμε για το draft του 2019 (02:30, Cosmote Sport 4 HD).

Ζάιον Ουίλιαμσον, Τζα Μοράντ, RJ Μπάρετ και οι υπόλοιποι αστέρες της διαδικασίας περιμένουν να μάθουν σε ποιο νούμερο θα επιλεχθούν και ποια θα είναι η επόμενη ομάδα της καριέρας τους.

Το ΝΒΑ έφτιαξε ένα όμορφο κολάζ με φωτογραφίες των παικτών στα παιδικά τους χρόνια.

Δείτε τη φωτογραφία

Dreams become reality at the 2019 #NBADraft presented by State Farm tonight at 7pm/et on ESPN! pic.twitter.com/HCVHajmP03

— NBA (@NBA) 20 Ιουνίου 2019