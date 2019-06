«Ο Μίντλετον δεν κάνει opt in στους Μπακς και ζητάει max συμβόλαιο» (pic)

Όπως ανέφερε ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο 28χρονος γκαρντ των Μπακς είπε «όχι» στην οψιόν των 13 εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να βγει στην free agency! Βέβαια παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο παραμονής του στους Μπακς, αρκεί να πάρει max συμβόλαιο για τα επόμενα πέντε χρόνια. Στην αντίθετη περίπτωση θα ψάξει τετραετές max συμβόλαιο σε άλλη ομάδα του ΝΒΑ.

Middleton is expected to command a five-year max contract to stay with the Bucks – or a four-year, max deal elsewhere in the NBA. https://t.co/JJzxSSyn21

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 19 Ιουνίου 2019