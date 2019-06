Πολ: Διέψευσε ότι απαίτησε ανταλλαγή! (pic)

Το Yahoo Sports ανέφερε πως ο Κρις Πολ ζήτησε ανταλλαγή από τους Ρόκετς, αφού πλέον οι σχέσεις του με τον Τζέιμς Χάρντεν βρίσκονται στο χειρότερο σημείο.

'Όμως λίγες ώρες αργότερα ήρθε ο CP3 με ένα σχόλιο του να τονίζει πως δεν γνωρίζει κάτι για αυτό, διαψεύδοντας την είδηση.

Δείτε το σχόλιο του γκαρντ των Ρόκετς, ο οποίος δεν το άφησε ασχολίαστο.

Την ίδια άποψη με τον Πολ, είχε και ο GM του Χιούστον που τόνισε πως ο Πολ θα παίξει στους Ρόκετς και τη νέα σεζόν.

Daryl Morey said CP3's reps “never asked to trade him” and that he’ll be on the Rockets next season, per @Jonathan_Feigen pic.twitter.com/8RerRMOwfX

— Bleacher Report (@BleacherReport) 18 Ιουνίου 2019