Θέλουν Πόρτις οι Μπακς (pic)

Δύσκολο θα είναι το φετινό καλοκαίρι για τους Μπακς, αφού έχουν πολλούς παίκτες που θα είναι free agents και θέλουν να τους κρατήσουν (Μίντλετον, Λόπεζ, Μπρόγκντον).

Σύμφωνα με αμερικανικά Μέσα τα... ελάφια ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Μπόμπι Πόρτις στη free agency.

Εκτός του Μιλγουόκι τον θέλουν και οι Λέικερς, Κλίπερς, Μάτζικ και Νικς.

Φέτος μέτρησε 14.3 πόντους και 8.6 ριμπάουντ ανά ματς με την Ουάσινγκτον.

