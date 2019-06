Ο Καουάι Λέοναρντ πρόσθεσε το όνομα του στη λίστα των MVP των τελικών, με τον ηγέτη των Ράπτορς να παίρνει το βραβείο για 2η φορά στην καριέρα του.

Το ΝΒΑ με ένα όμορφο video παρουσίασε όλους τους παίκτες που πήραν το βραβείο από το 1969 έως και σήμερα.

Από τον Τζέρι Ουέστ το 1969 μέχρι τον KLAW, δείτε όλους του MVP.

From 1969 to 2019... EVERY #NBAFinals MVP in league history! #NBAVault pic.twitter.com/A8INCqQz2P

— NBA History (@NBAHistory) 17 Ιουνίου 2019