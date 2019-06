Γκασόλ: Τα πρώτα αδέλφια της ιστορίας με πρωτάθλημα ΝΒΑ! (pic)

Ιστορία έγραψαν τα δύο αδέλφια Γκασόλ, αφού κατάφεραν και έγιναν οι μοναδικοί που έχουν κερδίσει πρωτάθλημα ΝΒΑ. Ο Πάου είχε πάρει δύο πρωταθλήματα με τους Λέικερς τις σεζόν 2009 και 2010 και το ίδιο κατάφερε ο αδελφός του. Ο Μαρκ από την μεριά του μετακόμισε στην μέση της σεζόν από τους Γκρίζλις στο Τορόντο και δεν θα μπορούσε να κάνει καλύτερα. Οι Ράπτορς είναι πλέον πρωταθλητές και οι δυο τους έγραψαν μοναδική ιστορία στην λίγκα.

The first brothers to both win NBA Championships pic.twitter.com/Kcvox0DKVm

— ESPN (@espn) 14 Ιουνίου 2019