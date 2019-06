Έχασε το μυαλό του ο Drake με το Πρωτάθλημα! (vids)

Τους στάθηκε από την πρώτη στιγμή, έκανε εχθρούς όλο το ΝΒΑ, ήταν πιστός και τρόλαρε όλους τους αντιπάλους και ήρθε η στιγμή αν το χαρεί.

Οι Ράπτορς είναι Πρωταθλητές του ΝΒΑ και ο Drake δεν θα μπορούσε να είναι πι ευτυχισμένος γι' αυτό. Ο γνωστός ράπερ είχε μείνει πίσω στο Τορόντο και πανηγύρισε σαν μικρό παιδί την κατάκτηση του τροπαίου από την ομάδα της καρδιάς. Σαν αν έπαιζε ο ίδιος έκανε δηλώσεις και κυκλοφορούσε στον Καναδά πανηγυρίζοντας.

Canadian armys: RAPTORS WON THAT MEANS BTS IS COMING BACK TO CANADA Y'ALL IT'S OUR TIME YES IT IS #WeTheNorth #RaptorsIn6 #JustinTrudeauBringBTSBackHome

