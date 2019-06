Ο Ίρβινγκ επέλεξε τη free agency! (pic)

Την είδηση έκανε γνωστή ο Σαμς Τσαράνια, ο οποίος σημείωσε πως ο 27χρονος γκαρντ μπορεί πλέον να υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα της Βοστώνης με νέους όρους ή να πάει σε άλλη ομάδα.

Αρκετές ομάδες έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους για την περίπτωσή του, με δημοσιεύματα να αναφέρουν πως στον ίδιο αρέσουν οι Νετς.

Celtics' Kyrie Irving is not opting into his $21.3 million deal for next season and will become a free agent eligible to sign a new contract with Boston or elsewhere, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 12 Ιουνίου 2019