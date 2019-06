Οι Νικς κάνουν πίσω για Ντουράντ!

Οι Νικς προβλέπεται να διαδραματίσουν ρόλο πολύ σοβαρού παίκτη στο φετινό παζάρι, ήδη έχουν στοχεύσει σε all star παίκτες οι οποίοι γίνονται free agents ή ακόμη σε all star παίκτες που έχουν δυνατότητα να κάνουν opt out στα συμβόλαιά τους.

Πριν από τον 5ο τελικό του φετινού ΝΒΑ, ο βασικός στόχος της ομάδας της Νέας Υόρκης ήταν ο Κέβιν Ντουράντ ο οποίος έχει το δικαίωμα να «βγει» από το συμβόλαιό του στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Μάλιστα, αμερικανικά ΜΜΕ είχαν σημειώσει ότι ο έμπειρος φόργουορντ έβλεπε με καλό μάτι την προοπτική μετακόμισης στη Νέα Υόρκη αλλά και ανάδειξής του σε κύριο εκφραστή του project… rebuilding the Knicks.

Μόνο που πλέον αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Με δημοσίευμά της η New York Post σημειώνει ότι οι Νικς κάνουν πίσω στην υπόθεση του Κέβιν Ντουράντ λόγω α) του σοβαρού τραυματισμού του, β) της αμφιβολίας για το αν θα μπορέσει να αγωνιστεί την επόμενη αγωνιστική περίοδο και γ) της αντίδρασης του οργανισμού ενός αθλητή 31 ετών μετά από τόσο σοβαρό τραυματισμό.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι Νικς έχουν επικεντρώσει στον Κάουι Λέοναρντ και ήδη «έκλεισαν» συνάντηση μαζί του μετά τη λήξη των φετινών τελικών. Ως παράμετρος μάλιστα σημειώνεται το ότι ο Λέοναρντ ζούσε στο βόρειο Νιου Τζέρσεϊ με τον θείο του. Στο ίδιο πλαίσιο, η NY POST στέκεται στο ενδεχόμενο παραχώρησης του παίκτη που θα επιλέξουν στο Νο3 του ντραφτ (σ. σ. πιθανόν ο Αρ Τζέι Μπάρετ) με σκοπό να προσεγγίσουν τον Άντονι Ντέιβις.