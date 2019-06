Ο Κέβιν Ντουράντ δεν έχει αγωνιστεί ακόμη σε παιχνίδι των φετινών τελικών λόγω τραυματισμού, ωστόσο όλα δείχνουν πως στο Game 5 θα δώσει το παρών.

Σύμφωνα με το Yahoo Sports ο KD35 θα κάνει κανονικά προπόνηση με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Kevin Durant will be cleared to practice today, league sources tell Yahoo Sports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 9 Ιουνίου 2019