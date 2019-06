Το καλύτερο παιχνίδι του επιθετικά στη σειρά των τελικών έκανε ο Σερζ Ιμπάκα.

Ο ψηλός των Ράπτορς είχε 20 πόντους με 9/12 σουτ και βοήθησε την ομάδα του να νικήσει στο Game 4 της σειράς.

Δείτε τα καλύτερα του.

@sergeibaka posts 20 PTS, 9-12 FGM off the @Raptors (3-1) bench in the Game 4 win at Oracle Arena! #WeTheNorth #NBAFinals

Game 5: Monday (6/10), 9pm/et, ABC & Sportsnet pic.twitter.com/i6Bsgd93tw

— NBA (@NBA) 8 Ιουνίου 2019