Οι Ράπτορς έκαναν το 3-1 στην σειρά με τους Ουόριορς και αυτό είναι κάτι που τους δίνει πλεονέκτημα για την συνέχεια. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από το ότι μια και μοναδική ομάδα έχει καταφέρει να επιστρέψει από 3-1 σε Τελικούς πρωταθλήματος. Το 2016 ο ΛεΜπρον και η παρέα του δεν άφησαν τους Ουόριορς να χαρούν και κατάφεραν να επιστρέψουν και να στεφθούν πρωταθλητές.

The only time there's been a 3-1 comeback in the Finals. pic.twitter.com/j6S0Wq7tW3

— ESPN (@espn) 8 Ιουνίου 2019