Με λάμψη της μουσικής σκηνής το Game 3 των τελικών.

Beyonce και Jay-Z βρίσκονται στην Oracle Arena και παρακολουθούν το ματς των Ουόριορς με τους Ράπτορς.

The Carters are in the building pic.twitter.com/9n3nCa2db7

— Golden State Warriors (@warriors) 6 Ιουνίου 2019