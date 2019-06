H... γκάφα της ΝΙΚΕ που προανήγγειλε παραμονή Ντουράντ στους Ουόριορς! (pic)

Γκάφα ή όχι; Το σίγουρο είναι ότι η εταιρεία που ντύνει τον KD έφτιαξε μπλουζάκια στα οποία στέλνει τον σούπερ σταρ του ΝΒΑ στο... Σαν Φρανσίσκο όπου θα μετακομίσουν οι Ουόριορς από τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Ο ίδιος θα είναι free agent στο τέλος του μήνα και ήδη οι μισές ομάδες του ΝΒΑ θα ήθελαν να τον προσθέσουν στο ρόστερ τους. Όμως δεν αποκλείεται να παραμείνει στην ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ, αφού τα νέα μπλουζάκι δείχνουν τις πόλεις που έχει παίξει μπάσκετ ο KD από τα χρόνια του λυκείου και μετά.

Nike has this @KDTrey5 shirt on the site that has all the Teams/Cities KD has played for. The last 2 are Oakland & San Francisco. GSW last season in Oakland is this season. Next season they are in SF. Did @Nike confirm KD back to Warriors? #NBAFinals #Warriors #NBA pic.twitter.com/SsdX2iTlKd

— Audel Del Toro (@AudelDelToro) 2 Ιουνίου 2019