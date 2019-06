Ο Μόρις μέτρησε φέτος κατά μέσο όρο 13,9 πόντους και 6,1 ριμπάουντ με 38% στα τρίποντα και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις δεν πρόκειται να συνεχίσει στους Μπόστον Σέλτικς.

Οι Νικς, οι Λέικερς, οι Κινγκς, οι Κλίπερς και οι Μπουλς είναι οι πέντε ομάδες που έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

The Knicks, Lakers, Kings, Clippers, and Bulls are expected to show interest in signing Marcus Morris, per Shams.

