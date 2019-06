Τόμπσον και Ντουράντ σε Drake: «Δεν μιλούσες σήμερα βλάκα!» (vid)

Η κόντρα του Drake με τους Ουόριορς συνεχίζεται δυναμικά και αυτή την φορά ήταν η σειρά των Πολεμιστών να απαντήσουν. Οι πρωταθλητές πήραν την νίκη και οι Ντουράντ με τον Τόμπσον περίμεναν τους συμπαίκτες τους για να τους συγχαρούν. Στα αποδυτήρια δεν έχασαν την ευκαιρία και μίλησαν και στον Drake, που τον ενημέρωσαν ότι τον... περιμένουν στο Όκλαντ, λέγοντας τον «βλάκα».

«Σε περιμένουμε στο Όκλαντ, Aubrey. Δεν μιλούσες σήμερα βλάκα».

“See you in the Bay, Aubrey. You weren’t talking tonight. Bum ass.” - Klay Thompson

— Ballislife.com (@Ballislife) 3 Ιουνίου 2019