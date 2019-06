Αρθροσκόπηση ο Τζο Μοράντ (pic)

Ο Τζο Μοράντ αναμένεται να είναι η δεύτερη επιλογή στη διαδικασία του ντραφτ με τους Γκρίζλις να έχουν δηλώσει πως θα τον πάρουν στο Μέμφις.

Ο νεαρός ρούκι θα χρειαστεί να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση στο δεξιό του γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για 3-4 εβδομάδες.

ESPN Sources: Point guard Ja Morant — the projected No. 2 pick in the June NBA Draft — will undergo a minor scope on his right knee to remove a “loose body” on Monday. He’s expected to be fully recovered in 3-to-4 weeks.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Ιουνίου 2019