Ο Drake είπε... σκουπίδι των Γκριν μετά το τέλος του Game 1 και η κόντρα των Ουόριορς με τον γνωστό ράπερ δεν σταματά.

Ο φόργουορντ των πρωταθλητών έκανε τη βόλτα του στους δρόμους του Τορόντο και φόρεσε μπλούζα με την κουκουβάγια, αυτή που βάζει συχνά ο Drake. Το Game 2 τα ξημερώματα Δευτέρας (Cosmote Sport 4, 03:00, 3/6)

Δείτε το video

Dray really walking around Toronto in a Drake hoodie

(via @Money23Green) pic.twitter.com/UR2X86lYcB

— Bleacher Report (@BleacherReport) 31 Μαΐου 2019