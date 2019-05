Οι Γκρίζλις σχεδιάζουν να επιλέξουν τον πρώην άσο του Murray State, ο οποίος συμφώνησε για πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη NIKE.

Έτσι ο 19χρονος γκαρντ θα ακολουθήσει τα βήματα των ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ, Καϊρί Ίρβινγκ και Πολ Τζορτζ που συμφώνησαν με τη συγκεκριμένη εταιρεία.

.@igotgame_12 is the latest to join the Nike family of straight ballers pic.twitter.com/zDoArKlEZ5

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 27 Μαΐου 2019