Ο Στεφ Κάρι, κόντρα στους Ράπτορς, θα ψάξει το 4ο δαχτυλίδι του, μετά τα πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει (2015,2017,2018).

Πριν ξεκινήσουν οι μάχες με την ομάδα του Τορόντο, απολαύστε το τι έκανε τις τέσσερις προηγούμενες φορές που βρέθηκε στους τελικούς:

Ahead of 2019 #NBAFinals presented by @YouTubeTV on Thursday (5/30), relive @StephenCurry30's TOP PLAYS from the previous four NBA Finals! #StrengthInNumbers

: GSW / TOR, Game 1

: 9pm/et : ABChttps://t.co/uoZ5aaJhiv

NBA (@NBA) May 26, 2019