Πέρκινς: «Ο Λέοναρντ εκθέτει τον Αντετοκούνμπο» (vid)

Σε τηλεοπτική εκπομπή στην οποία ανέλυαν τη σειρά των τελικών της Ανατολής μεταξύ Μπακς και Ράπτορς ο Κέντρικ Πέρκινς ανέφερε ότι, ««Νιώθω ότι τώρα ο Γιάννης εκτίθεται. Για το πολύ απλό γεγονός πως τον μαρκάρει ο Καουάι. Δεν είναι 100% καλά, όμως έχει κάνει δύσκολη τη κατάσταση για τον Γιάννη».

Ο πρώην γκαρντ των Σέλτικς έδωσε τη δική του εκδοχή για την απόδοση του Γιάννης Αντετοκούνμπο.

“I feel like right now Giannis is getting exposed-- just for the simple fact that Kawhi is guarding him and he’s not even 100% and he’s making it tough on Giannis” — @KendrickPerkins pic.twitter.com/dC6cUOlGxo

