Eίναι ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς του ΝΒΑ και φέτος ανταμείφθηκαν οι κόποι του.

Ο Μάρκους Σμαρτ βρέθηκε στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν και η λίγκα έφτιαξε video με τα κορυφαία defensive plays.

Δείτε τον Σμαρτ σε δράση

The BEST DEFENSIVE PLAYS from the 2018-19 NBA All-Defensive First Team's @smart_MS3 of the @celtics! #Celtics pic.twitter.com/tBtBzXTLvz

— NBA (@NBA) 22 Μαΐου 2019