Οι καλύτερες αμυντικές στιγμές του Γιάνναρου (vid)

Φέτος είναι η χρονιά του. Ήδη έχει παίξει στο All Star Game, έχει βρεθεί με τους Μπακς στην κορυφή της κανονικής διάρκειας, είναι στον τελικό της Ανατολής και έχει συμπεριληφθεί και στην καλύτερη αμυντική πεντάδα. Ο λόγος φυσικά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που είναι και το μεγάλο φαβορί για MVP, αλλά πριν από αυτό, ας δούμε γιατί είναι στην καλύτερη αμυντική πεντάδα στο βίντεο που ακολουθεί.

ALL-DEFENSIVE FIRST TEAM THREAD

The BEST DEFENSIVE PLAYS from the 2018-19 NBA All-Defensive First Team's @Giannis_An34 of the @Bucks! #FearTheDeer pic.twitter.com/omLWd8CcK3

— NBA (@NBA) May 22, 2019