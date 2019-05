Ο 27χρονος άσος των Μπακς μέτρησε 30 πόντους με 4/5 βολές, 11/15 σουτ εντός πεδιάς, 4/7 τρίποντα, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ στα 36' που έμεινε στο παρκέ για τα «Ελάφια» που δεν κατάφεραν να φύγουν με μια νίκη από το Τορόντο πριν η σειρά επιστρέψει στο Μιλγουόκι.

Δείτε τα highlights του Μίντλετον

K-Midd led the team with 30 points on 73% shooting: #FearTheDeer pic.twitter.com/B4fJnJAMRO

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 22, 2019