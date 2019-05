All-Rookie First Team: 34 χρόνια μετά ίδια με το ΤΟΡ 5 του draft! (pic)

Οι πέντε παίκτες επιλέχθηκαν στις πρώτες θέσεις του περσινού draft, με την εξή σειρά: Έιτον, Μπάγκλεϊ, Ντόντσιτς, Τζάκσον και Γιανγκ.

Όλοι τους βρέθηκαν στην πρώτη καλύτερη πεντάδα των Rookies για τη σεζόν 2019-20 κι έγραψαν ιστορία, καθώς αυτό είχε να συμβεί 34 χρόνια!

Τη σεζόν 1984-85 ήταν η πρώτη φορά που το Τop 5 του τότε draft βρέθηκε στην καλύτερη rookie πεντάδα, η οποία αποτελούταν από τους Χακίμ Ολάζουον, Σαμ Μπόουι, Μάικλ Τζόρνταν, Σαμ Πέρκινς και Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

