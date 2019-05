Λέοναρντ: Ο «κρυπτονίτης» του Αντετοκούνμπο! (pic & vid)

O Σακίλ Ο'Νίλ είχε πει πριν καιρό πως δίνει το παρατσούκλι του «Superman» στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού ο Έλληνας φόργουορντ δικαιολογεί πλήρως τον τίτλο.

Οι εμφανίσεις που κάνει φέτος ο Greek Freak τον έχουν κάνει πρώτο φαβορί για τον τίτλο του MVP και απειλείται μόνο από τον Τζέιμς Χάρντεν.

Στην postseason o Γιάννης έχει 26.1 πόντους και 13 ριμπάουντ, σκορπώντας τον τρόμο στους αντιπάλους του.

Απέναντι στους Ράπτορς μετρά 27 πόντους, 15.3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Οι αριθμοί αυτοί θα ήταν καλύτεροι αν ο Καουάι Λέοναρντ δεν τον... κλείδωνε στο Game 3, χαρίζοντας ουσιαστικά τη νίκη στο Τορόντο (είχε και 36 πόντους o Κlaw).

To... κομπιούτερ που μπορεί να σώσει τους Ράπτορς

Giannis Antetokounmpo couldn’t get anything going against Kawhi Leonard in Game 3 pic.twitter.com/CGyDXiiSDA

— TSN (@TSN_Sports) 21 Μαΐου 2019