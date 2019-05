Γκριν όπως Κιντ με τα δύο συνεχόμενα triple doubles! (pic)

Οι Ουόριορς δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα κόντρα στους Μπλέιζερς και «καθάρισαν» την σειρά με 4-0. Ο Γκριν έκανε δύο συνεχόμενα triple doubles σε Game 3 και 4 και έγραψε ιστορία γιατί κάτι τέτοιο είχε να συμβεί από το 2002 και τον Τζέισον Κιντ που τα είχε καταφέρει.

