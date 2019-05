Γκριν: Οι δύο... τριπλές εμφανίσεις του στα Game 3 & 4! (vid)

Με την απουσία του Κέβιν Ντουράντ οι παίκτες των Ουόριορς ήξεραν ότι έπρεπε να κάνουν step up για να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Μπλέιζερς και να βρεθούν για ακόμα μια φορά στους Τελικούς. Ο Γκριν το έκανε εξαιρετικά και ειδικά στα δύο τελευταία παιχνίδια ήταν ασταμάτητος με δύο συνεχόμενα triple double.

Στο Game 3 της σειράς είχε 20 πόντους, 13 ριμπάουντ και 12 ασίστ, ενώ στο Game 4 είχε 18 πόντους, 14 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

20 PTS | 13 REB | 12 AST

18 PTS | 14 REB | 11 AST

The BEST PLAYS from @Money23Green's back-to-back triple-doubles in the @warriors Game 3 and Game 4 victories! #StrengthInNumbers #NBAPlayoffs pic.twitter.com/vkb4og48cU

— NBA (@NBA) 21 Μαΐου 2019