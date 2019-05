Τίμπεργουλβς: Αναλαμβάνει τον πάγκο ο Σόντερς (pic)

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του «ESPN», ο 33χρονος προπονητής και οι Τίμπεργουλβς ολοκληρώνουν τη συμφωνία τους για τα επόμενα χρόνια.

Ο Σόντερς βρίσκεται ως βοηθός στους «λύκους» από το 2014, ενώ με την απόλυση του Τομ Θιμποντό τον προηγούμενο Ιανουάριο, ανέλαβε προσωρινά χρέη head coach.

Επίσης, από το 2009 έως το 2014 υπήρξε στο επιτελείο των Ουίζαρντς.

Ο Σόντερς ήδη εξετάζει τους ανθρώπους που θα τον πλαισιώσουν.

Deal is expected to be completed soon, sources tell ESPN. Saunders is working on a staff. Gersson Rosas met with candidates at Draft Combine but search turned back to Saunders, the interim coach. https://t.co/VcwzUdb8xa

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 20 Μαΐου 2019