Assistant coach στους Καβς ο Μπίκερσταφ (pic)

Στο προπονητικό επιτελείο των Καβς ως assistant coach θα είναι ο JB Μπίκερσταφ.

Ο 40χρονος είχε βρεθεί στον πάγκο των Γκρίζλις, αλλά εδώ και καιρό κυκλοφορούσε ελεύθερος

Πάντως συζήτησε με Σίξερς, Λέικερς, Σέλτικς και Κινγκς μέχρι να πάει στους Καβς.

Στο Κλίβελαντ θα είναι το δεξί χέρι του Τζον Μπέιλιν και θα αποτελεί έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους βοηθούς προπονητή στο ΝΒΑ.

Cleveland has hired JB Bickerstaff as associate head coach, league sources tell ESPN. Bickerstaff was a target of several teams, but Cavs were determined to pair him with John Beilein and made him one of league’s top paid assistants.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 19 Μαΐου 2019