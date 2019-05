«Τρελό» κάρφωμα του Λέοναρντ (vid)

Εντυπωσιακός είναι στο πρώτο ημίχρονο του τρίτου τελικού της Δύσης ανάμεσα στους Μπλέιζερς και τους Ουόριορς ο Μέγιερς Λέοναρντ. Ο πάουερ φόργουορντ των γηπεδούχων έχει καταφέρει σε 17 λεπτά να πετύχει 13 πόντους, με τον πιο θεαματικό να είναι το κάρφωμα στον αιφνιδιασμό μετά από ασίστ του Λίλαρντ. Ένα κάρφωμα που βάζει σοβαρή υποψηφιότητα να είναι ακόμα και στην κορυφή του σημερινού top-5.

Meyers Leonard runs the floor and stuffs it home! #RipCity 64#StrengthInNumbers 51#NBAPlayoffs on @ESPNNBA pic.twitter.com/4JKgssVj3E

— NBA (@NBA) May 19, 2019