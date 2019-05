Ο 80χρονος πάλαι ποτέ σταρ των «ελαφιών» βρέθηκε στο «Fiserv Forum» και είδε την ομάδα του να νικά αυτή του Τορόντο και να κάνει 1-0 τη σειρά στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας.

Οι Μπακς τίμησαν τον «θρύλο» τους, ο οποίος έτυχε θερμής υποδοχής από το κοινό και σήκωσε ψηλά το πρωτάθλημα του 1971 που είχε κατακτήσει με τα «ελάφια»!

The Big O is back for Game 1!! #FearTheDeer pic.twitter.com/tAdwgNYEU6

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 16 Μαΐου 2019