Την φάση του αγώνα που θα τον έχει σίγουρα στο σημερινό top-5 μπορεί ακόμα και στο νούμερο ένα, έκανε ο Πασκάλ Σιάκαμ. Ο φόργουορντ των Ράπτορς έφυγε από τα πλάγια και με ένα εξαιρετικό ντράιβ κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι των Μπακς.

Pascal Siakam RISES UP for the @Raptors SLAM!

End of Q1 in Game 1:#WeTheNorth 34#FearTheDeer 23#NBAPlayoffs on @NBAonTNT pic.twitter.com/EutTEcvvC7

— NBA (@NBA) May 16, 2019