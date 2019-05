Με 19.1 πόντους και 46.7% τρίποντα ο Κρις Μίντλετον έχει βοηθήσει τους Μπακς να βρεθούν στους τελικούς Ανατολής.

19.1 PPG with 3.1 3PM per game (46.7% 3FG), @Khris22m's TOP PLAYS of the postseason so far! #FearTheDeer #NBAPlayoffs

Game 1: Wednesday (5/15), 8:30pm/et, TNT pic.twitter.com/lpnRtcr51f

— NBA (@NBA) 13 Μαΐου 2019