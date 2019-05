Eντυπωσιακός ήταν ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ κόντρα στους Νάγκετς στο Game 7, οδηγώντας στην πρόκριση τους Μπλέιζερς.

Ο γκαρντ του Πόρτλαντ είχε 6/7 στα midrange shots, ενώ πέτυχε και το μεγάλο καλάθι που... σκότωσε την ομάδα του Ντένβερ.

Ο ίδιος έδειξε πόσο πιστός είναι στο midrange μετά το ματς: «Το midrange shot δεν θα πεθάνει ποτέ όσο παίζω εγώ».

“The midrange jumper will never die as long as I play” - @CJMcCollum pic.twitter.com/J4qc6Zkpem

— Trail Blazers (@trailblazers) 13 Μαΐου 2019