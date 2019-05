Γιόκιτς: «Δεν ξέρω αν θα παίξω με τη Σερβία στο Παγκόσμιο»! (pic)

Οι Μπόγκταν Μπογκντάνοβιτς και Μίλος Τεόντοσιτς συναντήθηκαν σήμερα με τον πρόεδρο της σερβικής ομοσπονδίας, Σάσα Ντανίλοβιτς σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο ωστόσο η παρουσία του Νίκολα Γιόκιτς στο ρόστερ της εθνικής Σερβίας δεν είναι δεδομένη.

Έπειτα από τον αποκλεισμό των Νάγκετς στα ημιτελικά της Δύσης από τους Μπλέιζερς, ο Γιόκιτς εξήγησε πως δεν ξέρει αν θα παίξει με τη Σερβία το καλοκαίρι!

Ανέφερε, δε ότι θα μιλήσει με τους προπονητές, τους φίλους και την οικογένειά του πριν πάρει την απόφασή του.

Nikola Jokic said he doesn’t know if he’ll play for Serbia this summer. He’ll talk it over with coaches, friends and family, and obviously the taxing regular season/playoffs will play a role in his decision. Jokic said he hopes to win a couple (horse) races this summer. pic.twitter.com/0xryCboQWe

— Harrison Wind (@HarrisonWind) 13 Μαΐου 2019