Η καλαθάρα του Λέοναρντ σε 5 γλώσσες! (vids)

Ο 27χρονος παίκτης των Ράπτορς έβαλε στο τελευταίο δευτερόλεπτο ένα ασύλληπτο καλάθι κόντρα στους Σίξερς κι έτσι η ομάδα του Τορόντο προκρίθηκε στους Τελικούς της Ανατολής!

Ο Λέοναρντ προκάλεσε... πανικό σε όλη την Υφήλιο και το ΝΒΑ δημοσίευσε την περιγραφή της φάσης σε ισπανικά, μανδαρινικά (κινέζικα), πορτογαλικά, τούρκικα και κορεάτικα.

@kawhileonard's #TissotBuzzerBeater as heard around the world thread! #ThisIsYourTime

Korean - SPOTV

13 Μαΐου 2019