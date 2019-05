Μετά τους Τζαμπάρ και Τζόρνταν ο Λέοναρντ! (pic)

Δια χειρός Λέοναρντ οι Ράπτορς βρίσκονται στους Τελικούς της Ανατολής και ο παίκτης της ομάδας του Τορόντο ήταν εκπληκτικός σε όλη την σειρά. Ο Καουάι είχε συνολικά 243 πόντους σε 7 παιχνίδια, μια επίδοση που είναι η 3η καλύτερη σε ημιτελικά από το 1977.

Οι δύο πρώτοι είναι ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ με τους Λέικερς το 1977 που είχε 260 και ο Μάικλ Τζόρνταν με τους Μπουλς το 1993, με 246. Την τριάδα πλέον συμπληρώνει ο Λέοναρντ με 243 πόντους και ακολουθούν ΛεΜπρον Τζέιμς και Άιβερσον.

Kawhi Leonard's 243 points in the Conference Semifinals are the 3rd most in a series post-merger (since 1977):

260 1977 Kareem Abdul-Jabbar, LAL

246 1993 Michael Jordan, CHI

243 2019 Kawhi Leonard, TOR

241 2018 LeBron James, CLE

236 2001 Allen Iverson, PHI pic.twitter.com/YybNh87m7I

— NBA.com/Stats (@nbastats) 13 Μαΐου 2019