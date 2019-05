ΝΒΑ: Ο Λέοναρντ αποκάλυψε τις συνήθειές του κατά τη διάρκεια των playoffs (pic)

Ο ηγέτης των Καναδών μετράει 26.6 πόντους, 7.3 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ μ.ό. έχοντας καθοριστική συμβολή στην πορεία των Ράπτορς που διεκδικούν την πρόκρισή τους στους τελικούς της Ανατολής όπου περιμένουν οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Απλώς περνάω αρκετό χρόνο με την οικογένειά μου. Είμαι παρέα με την κόρη μου, βλέπω τηλεόραση, παίζω μαζί της... Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η οικογένεια».

Kawhi on what he does with his down time during the playoffs: "Just hanging out with my family pretty much. Hanging out with my daughter, watching TV, playing games with her... The most important thing is family."

— Josh Lewenberg (@JLew1050) 11 Μαΐου 2019