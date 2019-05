Κύριε Κρις Πολ το παράκανες.

Ο CP3 μας χάρισε ένα φοβερό flopping στο Game 6 με τους Ουόριορς και σίγουρα θα πρέπει να ετοιμάζεται για το επόμενο Shaqtin' a fool.

Δείτε την βουτιά που δύο φορές, όταν πάει να εμποδίσει τον Κάρι.

The second floor flop by Chris Paul is innovative pic.twitter.com/kKQrrow7th

— Tas Melas (@TasMelas) 11 Μαΐου 2019