Λέοναρντ: «Έπιασε» Βινς Κάρτερ με την 8η σερί 20άρα! (pic)

Φοβερά πράγματα κάνει ο Καουάι Λέοναρντ στα φετινά playoffs και προσπαθεί να... κουβαλήσει τους Ράπτορς μόνος του και να τους πάει στους τελικούς της Δύσης.

Ο Klaw μετά την εμφάνιση του στο Game 6 με τους Σίξερς μετρά 8 σερί 20άρες στα playoffs, ισοφαρίζοντας τον Βινς Κάρτερ για το καλύτερο σερί στην ιστορία της ομάδας.

Ο Vinsanity τα κατάφερε στα playoffs του 2001.

Ο ηγέτης των Καναδών επιπλέον μετρά φέτος 4 ματς με 20+ πόντους και 10+ ριμπάουντ αυτή την postseason.

