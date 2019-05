Δεν ξέρουμε αν είναι προφητικό ή όχι, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η παρέα του μετρούν +138 πόντους ύστερα από εννέα παιχνίδια στα φετινά playoffs.

Μαντέψτε κάτι! Την ίδια ακριβώς διαφορά πόντων είχαν και οι Σικάγο Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν την σεζόν 1995-96 ύστερα από εννιά ματς της postseason και στο τέλος κατέκτησαν το πρωτάθλημα.

Λέτε;

Are the @Bucks destined for greatness? pic.twitter.com/pEa8CS5Pqf

— ESPN (@espn) 9 Μαΐου 2019